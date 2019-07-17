Желающих приглашают на очередную скетч-экскурсию, которая пройдет в Краснооктябрьском районе в поселке Виккерса. В рамках экскурсии вы сможете сделать быстрые зарисовки красивых старинных зданий.

Экскурсантов проведут по улицам поселка Виккерса, который сегодня является просто небольшой частью Краснооктябрьского района, бывшие Верхние Баррикады, Английская деревня. Сегодня его так никто не называет, но вы убедитесь, что он однозначно заслуживает такого интересного и изящного названия. На экскурсию также приглашаются фотографы и люди, которым просто интересна история.

Чтобы принять участие в скетч-экскурсии, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участники скетч-экскурсии приносят свои материалы для творчества (скетчбук, линеры, гелиевые ручки и др.)

Место сбора: остановка ЖКО.

Контактный телефон +7 (927) 510-28-08.