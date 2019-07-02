На берегу Цимлянского водохранилища состоится VIII областной конкурс «Фигуры из песка». Организаторами фестиваля выступают комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и подведомственный природный парк «Цимлянские пески».

По сложившейся многолетней традиции конкурс состоится в месте массового отдыха «Клинки», расположенном в 18 км от хутора Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. Соревноваться в умении вылепить из песка на берегу Цимлянского водохранилища могут взрослые вместе с детьми, местные жители и приезжие из разных уголков волгоградского региона. Время проведения конкурса 7 июля 2019 года с 10:00 до 16:00.

По прибытии на место участники разбиваются на команды, в каждой из которых должно быть не более 4-х человек. Одна команда может выполнить только одну работу. При этом необходимо захватить с собой лопату совковую и ведро, а также вооружиться соответствующей одеждой и головными уборами, солнцезащитными кремами, гигиеническими средствами и средствами защиты от кровососущих насекомых.

На строительство песочной фигуры отводится 2 часа. Тематика этого года «Флора и фауна Цимлянского водохранилища».

Участники создают свои скульптуры при помощи инструментов для изготовления фигур из песка и воды. Допускается использование декоративных и природных элементов для оформления песочной композиции, однако запрещено применять ножи, пилы, сверла, арматуру, металл, стекло, а также скрепляющие смеси: глину, цемент, алебастр, клей.

Работы участников оценит профессиональное жюри. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. А в завершении мероприятия всем участникам и зрителям организаторы предложат традиционное казачье блюдо «Цимлянская уха».