Объем интернет-трафика в сети телеком-оператора «Дом.ru» за первое полугодие 2019 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,9 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 750 млн фильмов в FHD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,8 Тбит трафика (в 2017 году – 2,4 Тбит).

Весомую долю в общем объеме трафика – 46% – занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На втором месте (15% трафика) — социальные сети, на третьем (10%) – игровые ресурсы. Самый большой рост трафика зафиксирован в сегменте видео, а также игровых и стриминговых ресурсов.

Больше всего трафика пришлось на долю интернет-пользователей «Дом.ru» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Самаре и Перми. Его объем растет из-за увеличения количества клиентов «Дом.ru», устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), просмотра видео в форматах FHD/4K и увеличения скорости на тарифах.

Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, «Дом.ru» регулярно модернизирует собственную сеть и расширяет пропускную емкость каналов связи. Сейчас общая емкость сети превышает 13,5 Тбит/с. Кроме того, компания организовала прямые стыки с самыми популярными контент-генераторами в Стокгольме и Франкфурте (Facebook, Twitch, Apple и т.д.), а также с Amazon в Санкт-Петербурге, что гарантирует качество предоставления сервисов для клиентов. По числу обслуживаемых частных клиентов широкополосного доступа в интернет «Дом.ru» занимает второе место в России*.

*- по данным ТМТ Консалтинг за 2018 год.