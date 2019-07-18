Волгоградцев и гостей города приглашают принять участие в акции «День пассажира», которая будет проходить 19 июля 2019 года с 16:00 до 17:00 на пригородном железнодорожном вокзале Волгограда.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, специалисты пригородной пассажирской компании АО «ВТП» ответят на вопросы, связанные с проездом в поездах пригородного сообщения. Особе внимание будет уделено проезду студентов и школьников. Все желающие смогут узнать о действующих льготах для упомянутой категории пассажиров, получить консультацию о работе мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также оставить свои отзывы и предложения об организации пригородных железнодорожных перевозок.

В то же время в зале ожидания пригородного вокзала пройдет анкетирование студентов и школьников. Главная цель – определить степень востребованности пригородного железнодорожного транспорта среди молодёжи.

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