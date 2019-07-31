В честь Дня железнодорожника на железнодорожной станции Петров Вал пройдет «Парад железнодорожной техники», гостей ждут 3 августа 2019 года в 18:00.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в экспозиции динамической выставки будут представлены локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов. Например, магистральный тепловоз серии 2ТЭ25КМ, пассажирский тепловоз серии ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ3 и ТЭМ14 и многие другие. В числе раритетных экспонатов – действующие паровозы серии Л.

Всем желающим можно будет не только посмотреть образцы техники, но и заглянуть внутрь локомотивов, пообщаться с работниками дороги. Также для гостей выставки состоится показ костюмов сотрудников железнодорожной отрасли разных времен.

Посещение для всех категорий граждан – бесплатное. Приглашаем всех желающих.