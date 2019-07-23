Встретиться с живым питоном не посещая зоопарк — возможно, уже в эти выходные. В предстоящую субботу «Ручной Zоопарк» приглашает всех желающих на «ZooМанию», которая будет проходить в ТР «Акварель».

27 июля в центральный атриум торгового центра вас ждет встреча с питомцем «Ручного Zоопарка» — королевским питоном Нагайна.  Для участников «ZooМании» также будет проведен творческий мастер-класс, море воздушных шаров и, к тому же, каждый учаситник получит флаер на посещение «Ручного Zоопарка».

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 13:00. Приходите сами и зовите друзей. На мероприятие вход свободный.

На встречу с королевским питоном Нагайна приглашаются все желающие Общество

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