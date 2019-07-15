Любителей шахмат приглашают на сеанс одновременной игры с чемпионом городского Шахматного центра, посвящённый Международному дню шахмат. К участию приглашаются все желающие — как любители интеллектуальной игры, так и опытные шахматисты. Мероприятие будет проходить 20 июля в интерактивном музее «Россия — моя история».

Попробовать свои силы в игре в шахматы с чемпионом городского Шахматного центра в мультимедийном комплексе «Россия — моя история» все желающие смогут 20 июля с 12:00 до 14:00. Сеанс одновременной игры пройдёт в холле музея, вход на мероприятие свободный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(8442)97-91-81.

Кроме того 20 июля в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького состоится театрализованное представление «Повесть о Морфи», начало в 15-00. Из представления можно будет узнать увлекательную историю одного из сильнейших шахматистов XIX века – Пола Чарльза Морфи, который в 1858 году разгромил в Европе ведущих шахматных корифеев и неожиданно исчез. Участников события ждут интересные викторины и курьёзы из жизни великих шахматистов, атмосфера Европы XIX века, будут «работать» парижское кафе «Режанс», венское кафе «Куропатка» и многие другие шахматные места того времени. Также будет представлена тематическая выставка литературы из фондов Волгоградской библиотеки им. М. Горького.