Региональный оператор приступил к централизованному вывозу отходов с территории острова Сарпинский.

В конце июня на острове проведена работа по вывозу ТКО новым высокоэффективным транспортом повышенной проходимости. «Управление отходами — Волгоград» приобрело современный мусоровоз-вездеход в связи c низким качеством дорожных покрытий на острове и затрудненной проходимостью для обычного транспорта.

Региональный оператор кардинально прорабатывает вопрос по организации системного и стабильного вывоза ТКО. На территории острова из ранее установленных универсальных контейнеров – бункеров уже вывезено более 4 тонн отходов. Всего на территории острова установлено 26 универсальных контейнеров.

В завершающей стадии совместно с органами местного самоуправления находится разработка маршрутов движения и пунктов остановки спецтехники для вывоза ТКО. Специализированный транспорт позволит региональному оператору охватить территории с неудовлетворительными дорожными условиями и отсутствием транспортной доступности к месту накопления ТКО.