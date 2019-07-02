Если у вас есть возможность выехать на выходные за город, то вот вам повод — 6 июля на территории Зензеватского сельского поселения Ольховского района на берегу реки Иловля состоится межрайонный праздник «Купальские огни», посвящённый дню летнего солнцестояния.

Праздник «Купальские огни», богатый древними традициями и обрядами, более четверти века проводится на территории Ольховского района, с каждым разом привлекая новых участников. В этом году праздник начнется в 21:00 традиционным проходом гостей и жителей района через огненные ворота и освещение родниковой водой.

Участников праздника ждет встреча с Иваном Купалой, Аграфеной Купальницей, русалками и другими сказочными персонажами, а также хороводы, игры, конкурсы по созданию букета из полевых цветов, плетение венков и спускание их на воду со свечами. Неизменный атрибут — поиск цветка папоротника.

Волшебное веселье развернётся у яркого купальского костра и закончится далеко за полночь. Игры и конкурсы будут чередоваться с выступлениями 16 творческих коллективов из 10 муниципальных образований Волгоградской области.

В рамках праздника расположатся торговые точки, где можно приобрести сувениры и изделия мастеров декоративно прикладного творчества.

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