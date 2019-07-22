Неделя казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас» будет проходить с 22 по 27 июля у местечка Прорва на берегу реки Хопер и в станице Кумылженской. Участниками мероприятия станут 50 фольклорных ансамблей и солистов из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, Москвы и Республики Крым, а также воспитанники военно-патриотических клубов, ученики секции русского рукопашного боя, мастера русских боевых искусств и более 80 мастеров декоративно-прикладного искусства.

В программе форума — семинар «Золотой щит — казачий Спас» с мастер-классами по русским боевым искусствам, которые проведут ведущие тренеры страны, работа творческих лабораторий, экскурсии по историческим достопримечательностям района, концерт с участием творческих коллективов. Впервые в семинарских занятиях примет участие Русское космическое общество, лекторы которого расскажут участникам о солнечном затмении и астрономических событиях 2019 года, проведут визуальные наблюдения в телескоп и познакомят с объектами для наблюдений.

27 июля в станице Кумылженской в день торжественного закрытия фестиваля на стадионе «Юность» в 17:00 начнётся большое народное гуляние, которое будет проходить на нескольких площадках. В «Казачьем городке» выстроятся колоритные подворья, в «Городе мастеров» развернется ярмарка декоративно-прикладного искусства с мастер-классами, рядом расположится мастеровой стан «Кошав-гора». Молодёжи представится уникальная возможность испытать свою силу и ловкость в стрельбе из лука и винтовки, метании копья, в рубке лозы на площадке «Молодецкие забавы». Ароматом степного разнотравья встретит посетителей «Медовая лавка». Распахнет свои двери «Трактир Есаульский» для дегустации традиционных казачьих напитков. Для детей будет работать площадка с забавными аттракционами. Ярким моментом станут показательные выступления 56-й гвардейской отдельной ордена Отечественной войны первой степени Донской казачьей десантно-штурмовой бригады из Камышина. Завершит мероприятие большой гала-концерт с участием фольклорных коллективов Волгоградской области и регионов России, который будет вести известный актёр театра и кино Александр Носик.