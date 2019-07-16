Уже в ближайшую субботу в музее-заповеднике «Старая Сарепта» стартуют мероприятия в рамках ежегодного проекта «Музейный неформат». Начиная с 20 июля и каждую субботу в 16:00 ценители сверхъестественного смогут встретиться со своими страхами на экскурсии «Мистические подземелья Старой Сарепты». Гости спустятся в таинственные подвалы екатерининской эпохи, услышат старинные легенды и получат традиционное сарептское угощение.

Также каждую субботу в 18:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будут проходить семейные программы. 20 июля вы сможете отправиться в «Путешествие в Сарепту», которое познакомит с историей немецкого поселения, 27 июля состоится празднование Дня Нептуна с традиционными играми и водными забавами, 3 августа все, кто верят в потусторонний мир, откроют для себя много нового на программе «Вызывающие духов. Медиумы и спириты», 10 августа гурманов порадует «Этногастротур в Сарепту», который познакомит с бытом и кухней народов Нижнего Поволжья, 17 августа в «Старой Сарепте» состоится празднование Спасов на интерактивной программе «Сказ про Спас», а 31 августа пройдет квест-экскурсия «Золото сарептян».

В рамках проекта «Музейный неформат» до конца августа каждую субботу в 20:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет проходить квест-ужин «Завещание Каспара». Это необычный квест с историей и заданиями, где, применив логику, гости найдут необходимые ингредиенты и приборы для своего легкого ужина.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.