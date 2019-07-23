Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей на увлекательную интерактивную программу, которая подойдет особенно не усидчивым малышам. В рамках мероприятия маленькие гости смогут вдоволь набегаться, напрыгаться и повеселится с клоуном.

Как сообщают в пресс-службе музея, детская интерактивная программа «Карамельный дождь» будет проходить 27 июля, начало в 11:00. Эта программа даст возможность выплеснуть энергию активным деткам и растормошит маленьких стесняшек. Ребят встретит клоун Карамелька — значит будут шутки, фокусы, игры, танцы, весёлые забавы, взрыв положительных эмоций и шквал впечатлений.

Возраст: 4+ Стоимость 150 рублей. Запись на программу, обязательна, по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.