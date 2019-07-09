Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает ценителей на творческую встречу с заслуженным художником РФ Владиславом Ковалем, которая пройдёт в пространстве его персональной юбилейной выставки «Мастерская». В программе встречи — авторская экскурсия, мастер-класс, гашение специальным штемпелем почтовых карточек с репродукциями произведений художника и автографы от мастера. Встреча будет проходить в выставочном зале музея 11 июля, начало в 17:00.

Отметим, это не первое мероприятие в подобном формате. Во время экспонирования зимой 2018 года выставки Владислава Коваля «Твердь» художник провёл ряд авторских экскурсий, которые пользовались большой популярностью у волгоградцев. Теперь известный художник планирует расширить рамки, поэтому посетителей музея ожидает более насыщенная программа — от мастер-класса до проведения автограф-сессии.

Напомним, выставка «Мастерская», представляющая работы одного из самых выдающихся мастеров Волгоградской области в области живописи, театрального плаката, книжной иллюстрации, ювелирного искусства и почтовой миниатюры Владислава Коваля, будет работать в выставочном зале Музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 в течение всего лета до 1 сентября. Справки по телефону +7 (8442) 24-16-79.