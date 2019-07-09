Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает ценителей на творческую встречу с заслуженным художником РФ Владиславом Ковалем, которая пройдёт в пространстве его персональной юбилейной выставки «Мастерская». В программе встречи — авторская экскурсия, мастер-класс, гашение специальным штемпелем почтовых карточек с репродукциями произведений художника и автографы от мастера. Встреча будет проходить в выставочном зале музея 11 июля, начало в 17:00.

Отметим, это не первое мероприятие в подобном формате. Во время экспонирования зимой 2018 года выставки Владислава Коваля «Твердь» художник провёл ряд авторских экскурсий, которые пользовались большой популярностью у волгоградцев. Теперь известный художник планирует расширить рамки, поэтому посетителей музея ожидает более насыщенная программа — от мастер-класса до проведения автограф-сессии.

Напомним, выставка «Мастерская», представляющая работы одного из самых выдающихся мастеров Волгоградской области в области живописи, театрального плаката, книжной иллюстрации, ювелирного искусства и почтовой миниатюры Владислава Коваля, будет работать в выставочном зале Музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 в течение всего лета до 1 сентября. Справки по телефону +7 (8442) 24-16-79.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»
  2. «Ночь музеев» пройдет уже в эти выходные
  3. В музее Машкова откроется выставка ученицы Ильи Машкова — Ольги Соколовой