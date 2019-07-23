Всех желающих приглашают присоединиться к новой пешеходной авторской экскурсии по улице Мира, организатором которой выступает музей изобразительных искусств имени Машкова. Экскурсия под названием «Проектный миф и его воплощение» из цикла «Прочитай город» будет проходить 28 июля. Экскурсионный маршрут не только познакомит участников с особенностями архитектуры одной из самых красивых улиц Волгограда, но и расскажет, как происходило воплощение мифа об идеальном советском городе.

Во время новой экскурсии волгоградцы и гости города узнают достоверную и научно подтвержденную информацию о зарождении архитектурного замысла послевоенного Сталинграда, о смыслах и символах главной улицы города, об архитектурной моде и ответственности потомков за культурное наследие прошлого. Автор экскурсии — кандидат архитектуры, доцент кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, член «Союза архитекторов России» Юлия Янушкина расскажет, как в советском культурном пространстве осуществлялась «диктатура миросозерцания», где творческая страсть архитекторов поддерживалась не столько террором, сколько поэзией и мистикой мифотворчества. Отметим, что Юлия Янушкина с июня 2019 года уже провела несколько публичных лекций в рамках проекта, а также организовала авторскую пешеходную экскурсию — «Почтение и архитектурный абсурд».

Начало экскурсии – 28 июля в 17:00 от музея Машкова на пр. Ленина, 21. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону музея +7(8442)38-24-44.