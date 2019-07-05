Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова приглашает на новый мастер-класс по живописи в популярном формате создания своей интерпретации одного из шедевров мировой живописи, который будет проходить в выставочном зале музея 7 июля. Принять участие в мастер-классе смогут все желающие, остается лишь записаться. Участники под руководством профессионального волгоградского художника Ирины Тур смогут создать своё произведение на тему шедевра «Красные рыбки» Анри Матисса.

Мастер-класс пройдет в рамках работы студии живописи члена Союза художника России Ирины Тур. Напомним, художественная студия открылась в выставочном зале Музея Машкова в 2018 году и сразу приобрела у волгоградцев популярность. Её участником может стать любой, независимо от возраста и уровня художественной подготовки. Студийцы уже применяли свои творческие возможности в интерпретации произведений Василия Кандинского, Николая Рериха, Архипа Куинджи, Аристарха Лентулова, Марка Шагала, Валентина Серова, Поля Гогена и других великих российских и зарубежных мастеров.

На этот раз внимание мастера и участников мастер-класса будет обращено к шедевру из знаменитой коллекции московского купца и мецената Сергея Щукина. Для своего собрания Сергей Иванович приобрел полотно у Матисса в 1912 году. В настоящее время работа составляет гордость коллекции Московского музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

На этом знакомство с произведениями мастеров прошлого не завершается. В августе студия живописи открывает набор участников на курс «Секреты старых мастеров»», состоящий из 4-х воскресных мастер-классов, которые пройдут 4, 11, 18 и 25 августа. Участники познакомятся с техникой многослойной живописи на примере работы Адрианы Йоханны Хаанен «Виноград и персики» и в течение четырёх занятий создадут произведение для своего интерьера.

Предварительная запись на мастер-классы и курсы обязательна. Телефон для записи +7-906- 165-72-90. Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Мастер-класс будет проходить с 12:00 до 15:00.