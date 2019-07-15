Мобильные модули здоровья продолжают работать в районах области. Своё здоровье уже проверили порядка 32 тысяч жителей отдаленных территорий Волгоградской области. Сейчас по области работают шесть передвижных модулей здоровья.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, на данный момент модули здоровья находятся в Кумылженском, Жирновском и Серафимовичском районах, а после поедут в Нехаевский, Дубовский и Камышинский районы. Каждый комплекс работает в районе около месяца. В апреле модули перешли на ежедневный режим работы, включая выходные и праздничные дни, а экипаж медицинских работников теперь меняется по ходу движения на маршруте.

Каждая бригада медицинского автопоезда включает в себя терапевта или педиатра, офтальмолога, невролога, кардиолога, врача ультразвуковой диагностики, других специалистов. Диагностические комплексы оснащены необходимым медицинским оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и иных исследований.

Напомним, в регионе проводится комплексная работа по повышению доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий — наряду с модулями здоровья работают 21 передвижной флюорограф и маммограф.