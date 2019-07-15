Уже на этой неделе жителей и гостей города вновь приглашают на бесплатные экскурсии по городу, которые проходят в рамках бесплатного «Марафона экскурсий».

Очередная экскурсия состоится 18 июля. В этот день участников ждут три увлекательных маршрута. Пешеходная экскурсия «Аллея героев – дорогой славы» познакомит с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках и воинах России — участников Великой Отечественной войны. Экскурсия по улице Гоголя — одной из старейших улиц Волгограда — перенесет участников в эпоху Царицына. В свое время улица Гоголя считалась деловым центром уездного города и сохранила немало тайн и легенд из жизни купечества. Пройдя «Пешком по улице Мира» экскурсанты смогут полюбоваться на самые красивые здания города, узнать историю строительства первой послевоенной улицы.

Экскурсии стартуют от знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов в 17:00. Пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут. Организатором проекта выступает региональное «Агентство развития туризма».

Дополнительную информацию об участии в экскурсиях можно уточнить по телефону +7 (8442) 52-98-93.