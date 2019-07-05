EUROSHOW PROMOTER ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 4 июня – «Калининград», 14 июня – «Открытие Арена» (Москва), 20 июня – «Стадион Нижний Новгород», 25 июня – «Татнефть Арена» (Казань), 30 июня – «Самара Арена», 6 июля – «Екатеринбург Арена», 6 сентября – «Волгоград Арена», 13 сентября – «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 12 октября – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград». Команда, которая поставила абсолютный для российского коллектива рекорд посещаемости концертов, может быть снова собрана в будущем – если возникнут новые творческие задачи. «Но не скоро», — сразу же оговаривается ее лидер. 20 марта в своем Инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что стадионный тур – 2019 будет прощальным, или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией. «Двадцать лет одно и то же…» — с этих слов начинается стих, который произвел в среде многочисленных поклонников «Ленинграда» эффект разорвавшейся бомбы. Заканчивается он шиллеровским «Мавр сделал свое дело». 13 мая на пресс-конференции в ТАСС Сергей Шнуров официально объявит о том, что песня «Ленинграда» на текущий момент спета.

— Ничего не случилось, — комментирует он причины своего решения, — путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил.

Грандиозный «Cтадионный тур-2019» станет беспрецедентным по посещаемости для России нового времени. Начиная с июня 2019 года, группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов. Общая численность зрителей достигнет полмиллиона человек. Завершится тур 12 октября на родине Ленинграда – в Петербурге, в «Газпром Арене», которую «Ленинград» раскачает, сорвет с места и отправит в небо, как летающую тарелку, уже во второй раз.

— Особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем – чувстве праздника «непослушания», вседозволенности, — говорит Сергей, – и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

Стадионный тур группировки «Ленинград» станет финальным «праздником непослушания» для всей России. И группировка обещает украсить этот праздник невероятным шоу! Ну а дальше Сергей планирует…для начала просто ничего не делать.

— Мне кажется, я могу не стремиться к присутствию в медиа. — размышляет он, — Я этой каши поел в большом количестве и могу позволить себе не делать ничего…

Билеты на все концерты стадионного тура группировки «Ленинград»: 8 800 100 90 90, www.leningrad.top, alloshow.ru/activity/leningrad-tur-2019

Ограничение по возрасту – 18+

