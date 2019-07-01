На этой неделе волгоградцы, накопившие долг за горячую или холодную воду, тепло или канализацию, получат долговые квитанции оранжевого цвета. В этих платежках будет указан размер задолженности за коммунальные услуги перед конкретными ресурсоснабжающими организациями: ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Долговые квитанции выпускаются специально для жителей, которые имеют долги за коммунальные услуги. Данные платежки удобны тем, что в них размер просроченного платежа по каждой услуге, будь то тепловая энергия, водоотведение, горячая или холодная вода, прописывается отдельной строкой.

Сумма долга по лицевым счетам, на которые выпускаются оранжевые квитанции, колеблется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Как показывает практика, крупные долги имеют жильцы элитных квартир большой площади или солидных домов в частном секторе. Такие «идеологические неплательщики» просто не считают нужным оплачивать коммуналку. Это при том, что обязанность своевременно платить по счетам закреплена действующим законодательством РФ. В свою очередь нежелание вносить плату за коммунальные ресурсы является нарушением закона.

Долговые платежки придут тем волгоградцам, которые проживают в частном секторе или многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения», «Концессиями теплоснабжения».

Оранжевые квитанции обязательны к оплате. Погасить указанную в них сумму очень просто. Это можно сделать небольшими частями в рамках программы реструктуризации долга, которая действует в Волгограде до 31 июля 2019 года. Программу запустили концессии водо- и теплоснабжения. Она предлагает оплату задолженности в рассрочку на период до 6 месяцев и полную амнистию по пени и штрафам.

Для оплаты задолженности по программе необходимо заполнить соответствующее заявление и отправить его по электронной почте: если долг за тепловую энергию или горячу воду, тогда заявление направляется на [email protected], если же задолженность за холодную воду или водоотведение, тогда на [email protected]. Сами заявления опубликованы на сайтах компаний teplovolgograd.ru и investvoda.ru в разделах «Потребителям». Также заполненное заявление можно принести на расчетный участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Оплатить долговые квитанции без комиссии волгоградцы могут с помощью удобных дистанционных каналов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: на сайте ivc34.ru без регистрации, в личном кабинете lk.ivc34.ru и скачав мобильное приложение на базе Android и iOS Apple. Кроме того, без комиссии можно оплатить во всех отделениях Сбербанка и Почты России.

Если по сумме, указанной в долговой квитанции, возникают вопросы, можно обратиться на расчетный участок ИВЦ или позвонить по телефону справочной службы информационно-вычислительного центра: 74-26-26.

Концессии напоминают, что долговые квитанции — форма досудебной работы с должниками. Следующий этап – принудительное взыскание задолженности через суд и службу судебных приставов, здесь уже помимо долга нарушителям придется оплатить еще пени и исполнительский сбор. В свою очередь даже незначительная сумма задолженности, переданная на взыскание, может стать основанием для того, чтобы приставы запретили неплательщику выезд на отдых за границу. Кроме того, наличие неоплаченного долга может повлечь за собой ограничение коммунальных услуг водоотведения и горячего водоснабжения должникам, проживающим в многоквартирных домах, холодного водоснабжения – неплательщикам, живущим в частном секторе.