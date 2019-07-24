Специалисты «Концессий водоснабжения» заменили водопроводный узел диаметром 300 миллиметров, расположенный на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

Работы по замене водопроводного узла велись на пересечении улиц Тарифной и Таращанцев, в районе стадиона «Зенит». Специалисты «Концессий водоснабжения» заменили водовод диаметром 300 миллиметров, запорную арматуру, в результате чего улучшилось водоснабжение сразу двух районов Волгограда – Краснооктябрьского и Тракторозаводского. В зоне действия отремонтированного водопроводного узла проживает порядка шести тысяч человек.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.