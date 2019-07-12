Жители сразу четырех улиц в Ворошиловском районе Волгограда будут получать воду по отремонтированному водоводу. Замена участка была выполнена бригадами «Концессий водоснабжения» в рамках планово-предупредительных работ.

Работы по ремонту водопроводной сети велись в районе дома №2 по улице Чигиринской. Бригады «Концессий водоснабжения» переложили 70 метров пластикового водовода диаметром 220 миллиметров взамен практически полностью изношенного металлического, установили новую задвижку и пожарный гидрант. Особую сложность в работе создавало то, что подлежащий замене участок проходил в так называемой гильзе – куске трубы большего диаметра, проходящего под трамвайной линией.

В результате жители 90 частных домов улицы Валдайской, девятиэтажки, а также ряд социальных объектов, среди которых – детский сад, будут получать воду по отремонтированной магистрали. Пластиковые трубы практически не подвержены коррозии, а срок их службы значительно дольше, чем металлических. Таким образом, в течение нескольких лет появление течей на новом участке водовода практически исключено. Кроме того, новая задвижка позволит, в случае необходимости, минимизировать отключение потребителей.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.