В поселке Водном Советского района Волгограда подходят к завершению работы по нормализации водоснабжения населенного пункта, в котором проживает около тысячи человек.

В силу отдаленности поселка, его водоснабжение осуществлялось из двух скважин, пробуренных еще в советское время. Вода для полива огородов шла по специальному водоводу технической воды. В 2010 году поселок был включен в состав Волгограда. Вскоре поливочный водовод был выведен из эксплуатации, а спустя еще некоторое время одна из скважин заилилась и перестала давать воду. Мощности оставшейся скважины хватало для обеспечения водой жителей поселка, однако летом, когда идет большой разбор воды для полива, в Водном отмечались перебои с подачей этого коммунального ресурса.

Работы по нормализации водоснабжения поселка, входящего в состав Волгограда, были включены в инвестиционную программу ООО «Концессии водоснабжения» на 2019 год. Сейчас они уже близятся к завершению. Подрядная организация завершает бурение новой скважины, затем на нее смонтируют насосное оборудование и проложат водовод, который соединит скважину с водопроводной системой поселка. По расчетам специалистов, две скважины – новая и действующая старая – будут способны полностью обеспечить поселок водой.