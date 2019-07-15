На минувшей неделе очередной сеанс проекта «Кино под звездами» провести не удалось, а всему виной был проливной дождь, который собственно и изменил планы организаторов. Но сеанс не был отменен, его просто перенесли на другой день. Теперь гостей ждут в ближайший четверг в Комсомольском саду, где состоится показ ранее анонсированных фильмов.

Зрителей приглашают 18 июля посмотреть фильм режиссёра Лассе Халльстрёма с Ричардом Гиром, Джоан Аллен и Кэри-Хироюки Тагава в ролях, мелодраму, основанную на реальной истории японского пса породы акита-ину — «Хатико». Вторым фильмом будет показана комедия «Дюплекс» режиссера Дэнни Де Вито с Беном Стиллером и Дрю Бэрримор. Фильм «Хатико» будет демонстрироваться с субтитрами — специально для слабослышащих гостей парка. Начало показа в 20:00.

Перед фильмами для зрителей выступят долгожданные Жанна Попова и Игорь Букаев. А в перерывах между песнями будут проходить конкурсы с призами от партнеров мероприятия.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.