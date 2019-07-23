День металлурга – праздник, который в нашей стране отмечают с размахом, и этот год не стал исключением.

Накануне праздника Волгоградский алюминиевый завод устроил фотоконкурс для блогеров. Его участники смогли попасть на производство и сделать там портретные фотографии. Лучшие из них отобрал Рабочий совет предприятия для фотовыставки «РеALные герои», которая открылась 19 июля на площади около ДК Тракторозаводского района.

Кульминационным событием Дня металлурга стал праздничный концерт. На сцене ДК губернатор Андрей Бочаров и генеральный директор ВгАЗа, депутат Волгоградской городской Думы Юрий Моисеев поздравили сотрудников завода с их профессиональным праздником, и вручили почетные грамоты.

Губернатор отметил: «Предприятие продолжает развиваться, реализует масштабные инвестпроекты, выпускает новые виды продукции и уверенно смотрит в будущее. Мы продолжаем совместную с руководством завода работу по дальнейшему развитию предприятия и созданию на этой площадке новых современных производств. Я благодарю руководство Волгоградского алюминиевого завода, руководство РУСАЛа за конструктивную позицию в решении поставленных задач. И, конечно, говорю спасибо коллективу — именно вы создаете продукцию, которая славится во всем мире».

Всего в этот день были награждены более 100 человек, среди которых были и ветераны производства. Концерт закончился выступлениями коллективов города, которые показывали свои творческие номера.

Однако в этот день завод не только принимал благодарности и подарки, но и сам преподнес один из них – при поддержке РУСАЛа будет реализован проект по благоустройству Тракторозаводского района.