Сегодня перед регионом стоят амбициозные задачи — одна из них развитие предпринимательства. Давно понятно, что в современных условиях для развития бизнеса нужны не только желание и идеи самих предпринимателей, но и эффективное взаимодействие органов власти бизнеса, финансовых институтов.

Одним из значимых партнёров в реализации важных региональных проектов для волгоградских предпринимателей часто выступает Сбербанк. Банк охотно поддерживает как начинающих бизнесменов, так и крупных предпринимателей систематически работает с сельскохозяйственными предприятиями региона, предоставляя им льготные кредиты и помогая в решении самых актуальных вопросов.

Примером такого эффективного взаимодействия можно считать реализацию важного инвестпроекта по мелиорации в СПК-племзаводе.

«Большой потенциал для развития нашего региона мы видим в финансовой поддержке инвестиционных проектов наших сельскохозяйственных производителей. С начала года мы уже поддержали инвестиционных проектов на сумму порядка 1 млрд. рублей. Основные направления инвестиций наших партнёров и банка в регионе — это мелиорация земель, строительство новых мощностей по молочному и мясному животноводству, а также создание новых логистических мощностей по овощеводству.». — отметил Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградского отделения ПАО Сбербанк.

СПК-племзавод «Красный Октябрь» в Палласовском районе — предприятие история которого насчитывает вот уже 90 лет. Сегодня в арсенале предприятия около 3 тысяч голов крупного рогатого скота и около 24 тысяч голов тонкорунных овец. Хозяйство зарабатывает в основном за счёт продажи племенного молодняка овец в другие регионы России, а также за рубеж — в Беларусь и Казахстан. В 2018 году «Красный Октябрь» был признан лучшим племенным предприятием России.

— «В 2017 году мы вплотную задумались о дальнейшем развитии предприятия – увеличении голов скота. Для этого нам не хватало кормовой базы, было принято решение о развитии мелиорации на наших землях. По-другому увеличить поголовье мы не могли. Губернатор взял ситуацию под личный контроль, и сегодня мы реализуем этот проект при помощи нашего партнёра — Сбербанка. У нас есть и люди, и земля, но не хватало воды, чтобы самим выращивать культуры для кормления КРС в осенне-зимний период. Реализация первых двух этапов позволит нам увеличить поголовье КРС до 5 тысяч голов, овец — примерно до 30 тысяч. На первом этапе мы установим три передвижные оросительные машины», — рассказал Алексей Фомин, председатель СПК-племзавода «Красный Октябрь».

В 2019 году эта работа уже в стадии завершения. Все благодаря выгодному партнёрству. Весной 2019 года предприятию в Сбербанке был одобрен льготный кредит для реализации первого этапа проекта. Проект реализуется в рамках федеральной программы по мелиорации — 70% затраченных на его исполнение средств предприятию компенсирует государство.

«Оборотных средств на реализацию проекта нам не хватало, поэтому мы обратились в Сбербанк. Банк в кратчайшие сроки рассмотрел нашу заявку, в нас поверили и предоставили льготный кредит», — Алексей Фомин, председатель СПК- племзавода «Красный Октябрь».

Взаимодействие с комитетом сельского хозяйства области и региональным гарантийным фондом помогает Волгоградскому отделению Сбербанка активно предоставлять кредиты сельскохозяйственным производителям по льготной процентной ставке и со специальными предложениями по условиям залога. Только с начала года свыше 90 предприятий региона получили кредиты по льготной ставке.

Новыми клиентами банка каждый день становятся 40-50 предприятий и ИП, в том числе предприниматели, строящие своё дело с нуля. Специально для них Сбербанк создал сервис по онлайн-регистрации бизнеса на платформе «Деловая среда» — с его помощью можно без оплаты пошлин зарегистрировать своё ИП или ООО в онлайн-режиме, а затем и открыть расчётный счёт. И подобрать выгодный тариф для обслуживания, в том числе и бесплатный.

«Для нас важно, чтобы клиенты могли выбирать удобный для себя формат взаимодействия с банком. Последние два года предлагаются персонализированные предложения в части кредитования. Чтобы предприниматель мог вести бизнес в режиме 24/7, мы запустили «Бизнес-карты»: этот инструмент позволяет юридическим лицам и предпринимателям не платить комиссию за платёжные поручения, оплачивая закупки для бизнеса напрямую, без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек. Это экономит не только деньги, но и время предпринимателя, избавляя от рутины и помогая сосредоточиться на главном — развитии своего дела», — подчёркивает Сергей Вяткин.

Вне зависимости от того, каким бизнесом вы занимаетесь, в делах финансовых нужен проверенный партнер. Пример СПК-племзавода «Красный Октябрь» показывает, что предприниматели, заинтересованные в развитии своего дела, могут найти механизмы для решения непростых, высоко затратных начинаний, обратившись к надежным партнёра.