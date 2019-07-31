Школьники и студенты, очной формы обучения, могут бесплатно посетить интерактивный музей «Россия — Моя история», который 2 августа объявляет Днем открытых дверей. В этот день вход на выставки парка для них будет свободным.

Чтобы бесплатно посетить музей школьникам (в возрасте от 7 до 18 лет) достаточно будет предъявить документ, подтверждающий возраст, а студентам – документ, свидельствующий о факте обучения.

Время работы исторического парка в пятницу 2 августа – с 10:00 до 18:00, вход на экспозиции открыт до 17:15. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442) 97-91-81.

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