В соревнованиях, приуроченных ко Дню металлурга, приняли участие 8 команд из Волгограда, Волжского и Камышина. Турнир проходил на стадионе Волгоградского государственного социально-педагогического университета в формате 5+1: от каждого предприятия на поле вышли по 6 игроков.

На один матч, согласно регламенту, отводилось порядка получаса: два тайма по 12 минут с небольшим перерывом. Перед началом соревнований путем жеребьевки команды разделили на две группы. Усилия игроков ВгАЗа вывели команду в число лидеров на групповом этапе, а в полуфинале ребята одержали победу на командой «Северсталь» со счетом 3:1. Однако в финале команда уступила игрокам Волжского трубного завода, которые победили со счетом 1:0.

— Пришлось играть с одной и той же командой две игры подряд, — комментирует капитан вгазовцев, прокальщик дирекции по анодному производству Евгений Воловиченко, — наверное, удача в этот раз была не на нашей стороне. Зато теперь у нас есть опыт подобных соревнований, который поможет нам победить.

— Несмотря на то, что в команде были представители разных подразделений, и сборная в этом составе выступает впервые, ребята продемонстрировали настоящий командный дух и волю к победе, которые и позволили добиться достойного результата, — отметил директор по производству ВгАЗа Артем Фоминых.

По окончании матча ребята получили заслуженные медали и кубок от заместителя губернатора Волгоградской области – председателя комитета промышленности и торговли Романа Бекова.