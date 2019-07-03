В минувшие выходные на верхней террасе центральной набережной после реконструкции вновь заработал фонтан «Искусство». Перед официальным запуском фонтана, подрядная организация успешно провела на объекте пусконаладочные испытания. После завершения восстановительных работ водное сооружение функционирует так, как было задумано при его строительстве в 1957 году. Струи воды теперь бьют не только из чаши, но и из фресок, а также из верхнего блюда, над которыми они расположены.

Реконструкция началась два месяца назад, за это время специалисты выполнили комплекс работ по замене всего оборудования и восстановлению внешнего вида исторического сооружения. Подрядная организация смонтировала свыше 2,5 километра сетей, вентиляцию и 14 насосов, отвечающих за работу струй и фильтрацию воды, и установила современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки. Фонтан также украсили светодиодные устройства, которые подсвечивают центральные фигуры и фрески, подчеркивая исторический облик сооружения. Гарантия на все виды работ составит три года, в случае выявления недостатков подрядная организация устранит их за счет собственных средств.

Для фонтана составлено 11 сценариев для работы в будние и выходные дни. Ежедневно в вечернее время водные картины будет дополнять монохромная подсветка.