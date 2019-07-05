В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Волгограде запланировано множество мероприятий, которые охватят не один район и будут проходить с 5 по 8 июля. Для гостей подготовлены интерактивные и развлекательные программы, концерты, творческие мастер-классы и многое другое, рассчитанные на разные возрастные группы.

Откроет череду праздничных мероприятий городской фестиваль «Ромашковое счастье», который пройдет 5 июля на верхней террасе набережной им.62-й Армии в Центральном районе. Для гостей праздника подготовлена обширная программа, в том числе творческие мастер-классы для всей семьи по изготовлению куклы-оберега, гипсовых значков, составлению семейного дерева, а также тематическая фотозона и фитнес-тренировка. Создавать настроение и развлекать маленьких гостей праздника будут ангелы с предсказаниями и ростовые куклы. Начало праздника в 17:00.

А уже 7 июля с 18:00 до 19:00 у фонтана «Искусство» выступят ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и оркестр «Комбо-джаз-бенд» с концертной программой «День семьи, любви и верности». В Красноармейском районе на Севастопольской набережной в 16-00 состоится фестиваль «Русь православная». В этот же день для жителей Советского района праздничные мероприятия будут организованы на площадке перед филиалом «Горьковский» МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района». Начало в 17:00.

8 июля в рамках городского фестиваля «Ромашковое счастье» с 17:00 на площадке перед отделом ЗАГС Краснооктябрьского района для жителей будет организована интерактивная и развлекательная программа. Творческие коллективы Краснооктябрьского района порадуют гостей праздника яркими выступлениями, а для самых маленьких подготовлены площадки с аквагримом и мастер-классами. В этот же день культурно-зрелищные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности состоятся в парке Аттракционов микрорайона Спартановка в Тракторозаводском районе, начало в 17:30. В 19:00 творческие коллективы и интерактивные площадки будут ждать горожан и гостей города-героя в сквере им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе.