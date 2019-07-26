В день празднования 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда жителей и гостей города приглашают на фестиваль «БаняLife», на котором соберутся именитые банщики. Мероприятие пройдет на благоустроенной пешеходной территории рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история». Посетить банный городок и узнать секреты мастерства банщиков смогут все желающие.

Фестиваль «БаняLife» будет проходить 1 сентября. В этот день гости смогут увидеть работу лучших мастеров пара из разных уголков России и Беларуси. Банный городок, оформленный в русском народном стиле, не даст скучать ни взрослым, ни детям. Любители бани смогут не только узнать много нового о способах заготовки и заваривания веников, парения и массажа, но и поучаствовать в мастер-классах. Банный праздник продлится с 12:00 до 21:00.