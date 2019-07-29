В городе появятся ещё 12 новых сельскохозяйственных ярмарок, рассчитанных на 400 мест. Организации, победившие в ходе открытых конкурсных процедур, начали подготовку мест под торговлю. Новые ярмарки откроются в разных районах областного центра. На части из них уже ведутся работы по планировке территорий, в отношении других предприниматели разрабатывают необходимую документацию, в том числе эскизы внешнего вида и схемы размещения торговых объектов.

По завершению подготовительного этапа, специалисты начнут укладывать твердое покрытие, затем начнется монтаж торговых рядов. В обязательном порядке предусмотрено устройство санузлов, мест для сбора отходов, наличие возможности работы ветлаборатории и др.

Работа новых торговых площадок планируется на территории шести районов Волгограда. Так, современная сельскохозяйственная ярмарка откроется в Дзержинском районе на месте старого, незаконно работающего рынка на улице Ангарской, деятельность которого вызывала немало претензий у контролирующих органов и самих горожан, в том числе по санитарному состоянию.

Места под размещение еще ряда ярмарок определены рядом с густонаселенными жилыми микрорайонами, где возникла потребность в организации благоустроенных торговых пространств. Для этих целей в Краснооктябрьском районе выбран участок по улице им. маршала Еременко напротив дома №16 по улице Библиотечной, а в Ворошиловском вблизи дома №26 на улице Кузнецкой.

Сейчас в Волгограде работают 8 розничных рынков, 18 сельскохозяйственных и универсальных ярмарок, а также разовые и тематические площадки – места на ярмарках в первую очередь предоставляются местным товаропроизводителям и дачникам. С внесением в перечень 12 новых пространств для организации ярмарочной деятельности новых адресов их общее количество вырастет до 43, в прошлом году помимо утвержденных мест муниципалитет определил еще 4 дополнительно. В числе территорий, которые открылись в 2019 году, ярмарка в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 2г. Рядом с ней предприниматели намерены оборудовать также разовую ярмарку, где предусмотрена организация дополнительных мест для владельцев приусадебных участков.

Благодаря новым правилам организации ярмарочной деятельности, утвержденным на региональном уровне, договоры с предпринимателями вместо прежних 12 месяцев заключаются на три года, а по истечению этого срока могут продлеваться в приоритетном порядке. Изменился график работы таких площадок: с трех дней в неделю на ежедневный, сам сезон стартует не с июня, как было ранее, а с 1 апреля и длится до 30 ноября. Это повышает инвестиционную привлекательность территорий, позволяет организаторам ярмарки проводить более масштабное их благоустройство.