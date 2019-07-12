Очередной рейс «Экскурсионного вагона» отправится в музей-заповедник «Старая Сарепта» 13 июля. Поезд отправится в 14:29 от пригородного вокзала ст. Волгоград-1. Это совместный проект пригородной пассажирской компании АО «ВТП» и музея-заповедника «Старая Сарепта».

В этот день участников познакомят с увлекательной программой «Мистические подземелья Старой Сарепты». В пути следования организаторы проведут блиц-викторину на знание истории родного края, а затем всех ждет увлекательная экскурсия, во время которой гости посетят старинные сарептские подвалы XVIII века и услышат мифы Старой Сарепты. Программа рассчитана на 2 часа. Обратный поезд прибудет на ст. Волгоград-1 в 19:20.

Стоимость участия для взрослых составляет 480 рублей, для детей – 440 рублей. Билеты можно приобрести в кассах пригородного вокзала ст. Волгоград-1.

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