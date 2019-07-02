В Волжском на территории парка культуры и отдыха «Новый город» прошли соревнования областного ежегодного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший экскаваторщик». В числе 15 конкурсантов со всей области в нем участвовали Константин Кожевников от «Концессий водоснабжения» и Алексей Коноплев от «Концессий теплоснабжения».

Помимо проверки теоретических знаний в форме тестирования конкурс в этой номинации включал выполнение зрелищных практических заданий. Их было три: разлить по стаканам воду из закрепленной на ковше бутылки, забить ковшом гвоздь, переложить баскетбольный мяч с подставки в ведро. На каждое испытание отводилось до 10 минут. Испытания проводились на экскаваторе Elaz-bl 880.

Поскольку конкурсы профмастерства проводятся не только для популяризации рабочих профессий и выявления лучших, но и для обмена опытом, распространения передовых приемов, методов и технологий работы, руководство «Концессий водоснабжения» отправило на конкурс молодого машиниста экскаватора Дениса Стрелкова, чтобы он мог понаблюдать за работой своего наставника К. Кожевникова, посмотреть, как работают другие асы профессии. Константин Кожевников — не только экскаваторщик в четвертом поколении, но и отличный педагог. Доверив ему обучение начинающего машиниста Дениса Стрелкова, руководство автотранспортного цеха «Концессий» не ошиблось: под его руководством молодой рабочий стремительно совершенствуется. Горожане могли познакомиться с ними лично в Ночь музеев, когда они оба участвовали в документальном спектакле «Водоканал дословно». А как они работают, — горожане могут видеть на устранении аварийных ситуаций.

Главное, чем учит своего молодого коллегу К. Кожевников, — это точность действий: не повредить сети при раскопке котлована или траншеи, аккуратно обнажив ровно столько, сколько нужно для устранения повреждения, а по окончании работ — провести обратную засыпку так, чтобы для восстановления благоустройства уже не потребовалось дополнительных работ.

Быстрота и скрупулезность — качества, отличающие в работе и Алексея Коноплева, выступавшего на конкурсе от «Концессий теплоснабжения». В коммуналке Алексей трудится всего около 10 лет. До этого он работал трактористом в селе. За годы работы по новой специальности достиг высокого мастерства в управлении спецтехникой и сегодня охотно делится своим опытом с молодыми специалистами.

Профессионализм рабочих, скорость и точность действий являются условием выполнения основной задачи концессионных предприятий: предоставление качественных коммунальных услуг горожанам. Быстрое устранение возникающих инцидентов не в последнюю очередь зависит от того, как машинист экскаватора подготовил фронт работ для слесарей и сварщиков. А на удовлетворенность горожан влияет то, насколько аккуратную площадку после себя оставила выполнявшая работы бригада.