Минувшей ночью на пересечении трамвайного пути с улицей Космонавтов специалисты приступили к обновлению рельсошпальной решетки. Работы будут вестись в ночное время. Расписание двух поздних рейсов трамвайного маршрута №10 было откорректировано.

По данным МУП «Метроэлектротранс», работы проводятся поэтапно: после демонтажа старых рельсов и шпал укладываются новые, после чего осуществляется выправка пути. На завершающем этапе сотрудники предприятия уложат на обновленном участке новое асфальтовое покрытие.

Для обеспечения бесперебойного движения электротранспорта основные ремонтные работы проводятся в ночное время с 23.00 до 5.00. В связи с этим внесены корректировки в расписание двух поздних рейсов трамвайного маршрута №10: в 23:05 и 23:38 с конечной станции «Детский центр» электротранспорт будет следовать до остановки «Ул. Хорошева».

До 9 августа автомобильным транспортом объезд участка проведения работ будет осуществляться по улицам Танкистов и Восточно-Казахстанской.

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