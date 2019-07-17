Уже в этом году планируют начать строительство первого этапа объездной дороги вокруг Волгограда, проект которой уже получил положительное заключение госэкспертизы: к строительству 12-километрового участка приступят осенью этого года.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, речь идет об участке от автомобильной дороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» до примыкания к федеральной трассе Р-22 «Каспий» (по направлению на Астрахань). Теперь по результатам конкурсных процедур предстоит определить подрядную организацию, которая построит четырехполосную дорогу протяженностью 12,144 километра. На этом отрезке обхода Волгограда запланированы три путепровода, новый мост через ВДСК, три транспортных развязки, а также несколько площадок для отдыха водителей. Проектом также предусмотрен монтаж системы освещения общей протяженностью 26,5 километра.

Общая протяженность обхода составит 71,4 километра: трасса пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 в районе поселка Ерзовка и свяжет субъекты РФ со странами Каспийского бассейна, укрепит дальние транзитные коридоры между центральными, южными областями страны и регионами Кавказа, Закавказья. Строительство предполагается в три этапа. В настоящее время стартовало проектирование следующего этапа объездной протяженностью 25,7 километра.