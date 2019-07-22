Телеком-оператор «Дом.ru» увеличил скорость домашнего интернета и количество каналов для действующих абонентов без изменения стоимости. Клиенты компании получат больше возможностей для интернет-серфинга и просмотра ТВ.

С 1 июля оператор увеличил базовую скорость для половины своих абонентов, в среднем на 20 Мбит/с. Если абонент желает разогнаться еще больше, без дополнительной платы ему будет доступен бонус «до 100 Мбит/с на 4 месяца», который после окончания периода отключится автоматически. Чтобы выходить в сеть на максимальной скорости, необходимо через личный кабинет проверить, поддерживает ли ее роутер. Если мощность роутера окажется недостаточной, можно приобрести новый, оставив заявку по телефону 532-111 или на сайте domru.ru.

Пользователи цифрового телевидения «Дом.ru TV» также получат новые каналы без увеличения абонентской платы: в пакете «Базoвый HD» появились 5 новых телеканалов, в «Стандартном HD» — 8, в «Цифровом HD» — 13, «Стандартном HD mini» — 21, а в пакете «Базoвый HD mini» — 33 новых телеканала.

Для тех, кто проводит лето на даче или в поездках, появилась возможность просматривать архив телепередач до 7 дней с услугой «Управляй просмотром» и смотреть ТВ на любом устройстве – телевизоре, ноутбуке или смартфоне с услугой «Смотри везде» за 1 р/мес. в течение 6 месяцев.

Всем абонентам «Дом.ru TV» оператор открыл доступ без дополнительной платы на три месяца сразу к шести тематическим пакетам телеканалов и одной подписке. Активировать их можно в личном кабинете.

«Мы благодарны нашим клиентам за то, что каждый день они выбирают нас и заботимся о том, чтобы они получали только лучшие услуги и сервисы. Учитывая предпочтения пользователей, мы постоянно добавляем новые каналы в базовые пакеты услуг. Так, недавно мы запустили новый пакет каналов «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока. А чтобы в квартире абонента всегда был высокоскоростной интернет, в прошлом году мы представили обновленную линейку Wi-Fi роутеров», — отмечает Иван Ягупов, директор филиала «Дом.ru» в Волгограде.

*Скорость и количество каналов по тарифному плану уточняйте в личном кабинете. Подробнее о тарифных планах, участвующих в акции, а также условиях акции, уточняйте в центрах обслуживания клиентов.