Телеком-оператор «Дом.ru» и французский телеканал для ценителей классической музыки, джаза и балета Mezzo live HD приглашают на фестиваль «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге. Пригласительные билеты будут разыграны в сообществе «Дом.ru» в «ВКонтакте» с 3 по 10 июля. Чтобы их получить, нужно ответить на вопросы конкурсного поста. Шесть победителей будут выбраны случайным образом. Еще 8 человек станут обладателями комплектов сувенирной продукции. Подведение итогов состоится 11 июля.

«Усадьба Jazz» — музыкальный фестиваль под открытым небом, который проходит в России уже 16 лет. За всю историю фестиваля здесь выступили более 1000 музыкантов со всего мира. В Санкт-Петербурге событие состоится 13 июля на Елагином острове. Участниками станут «СПЛИН», Омара Портуондо, Yazz Ahmed, Makaya McCraven, Алексей Архиповский, SunSay и другие. Группа «СПЛИН» представит эксклюзивную программу Unplugged. Она вместила в себя давно любимые и редко исполняемые песни в необычном звуке: в обрамлении скрипичной секции и других акустических инструментов. Выступление знаменитой кубинской певицы Омары Портуондо будет единственным в России в рамках ее мирового тура к 70-летию творческой деятельности.

Mezzo live HD — телеканал №1 в Европе, посвященный классической музыке, опере, джазу и балету в формате высокой четкости. Благодаря этой технологии его зрители могут виртуально оказаться в самых знаменитых концертных залах планеты: Большом, Мариинском театрах, Ла Скала, Ковент-Гардене, Метрополитен-опере, Парижской Национальной Опере и во многих других знаменитых на весь мир площадках. Ежегодно канал транслирует более 40 концертов в прямом эфире.

Mezzo Live HD – один из 87 каналов в формате высокой четкости, доступных пользователям. Всего в сети «Дом.ru» 222 телеканала.