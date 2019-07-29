Около 36 тысяч волгоградцев имеют долги за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями. За тепло и горячую воду сумма долга составляет 315 миллионов, за водоснабжение и водоотведение – 254 миллиона.

Процедура взыскания долгов достаточно подробно прописана в действующем законодательстве. Однако прежде, чем перейти к крайним мерам, ресурсоснабжающие организации пытаются решить вопрос мирным путем и уговорить должника заплатить.

Первый способ извещения о долге – обычная квитанция за оплату жилищно-коммунальных услуг. Задолженность прописывается в графе «Долг».

В июле 2019 года ресурсоснабжающие организации выпустили для должников специальные долговые платежки оранжевого цвета. В этих квитанциях отдельными строками прописан размер долга по теплоснабжению, горячей воде, водоснабжению и водоотведению.

Еще одно предупреждение – уведомление о задолженности. С момента получения этого документа у человека, задолжавшего за тепло, горячую или холодную воду, водоотведение, есть 20 дней для того, чтобы выйти на связь с ресурсоснабжающей организацией и выстроить диалог с поставщиком коммунальной услуги. Если и это не подействовало, то на дверь должника клеится уведомление с предупреждением о долге и о том, что адрес находится в списке на отключение коммунальных ресурсов.

Последний, самый радикальный способ воздействия на должников, – ограничение подачи ресурсов или же обращение в суд. В случае ограничения подачи ресурсов должнику придется не только оплатить задолженность, но и стоимость работ по повторному подключению. Если же пришел судебный иск, то к сумме долга добавляются еще и судебные издержки, либо исполнительский сбор (в случае, если дело дошло до судебных приставов). Для физических лиц его сумма составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

До 31 июля у должников за коммунальные ресурсы еще есть шанс избавиться от штрафов и пеней, а также ограничения подачи коммунальных ресурсов. Для этого нужно до конца июля подать заявление о реструктуризации долга.

Это можно сделать, не выходя из квартиры. Достаточно зайти на сайт «Концессий водоснабжения» investvoda.ru или «Концессий теплоснабжения» teplovolgograd.ru, заполнить заявление и отправить по электронной почте. Бланки заявлений опубликованы на сайтах компаний в разделе «Потребителям». Если долг за водоснабжение и водоотведение – письмо отправляется на [email protected] Если задолженность за тепло и горячую воду – [email protected] Любой вопрос, касающийся программы реструктуризации, можно задать по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения» 99-67-96, добавочная цифра «4» или в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру 74-26-26.

Реструктуризация предоставляется на срок до шести месяцев. Это позволяет гасить долг небольшими частями, а не сразу всей суммой. Одновременно с рассрочкой участники программы получают амнистию по пеням и штрафам, им не грозит ограничение подачи коммунальных ресурсов. Если же подача услуги уже ограничена из-за долгов, то ее оказание возобновляется. При этом важно своевременно вносить все платежи – это обязательное условие программы.