Начиная с 1 августа ещё один автобусный маршрут начнет обслуживать речной вокзал. Автобусный маршрут №1 «Речпорт (кольцевой)» охватит основные городские магистрали, Комсомольский мост, а также заполотновскую часть Центрального района. Работа общественного транспорта будет синхронизирована с графиком движения теплоходов.

Решение о запуске автобусного маршрута №1 департаментом городского хозяйства администрации Волгограда было принято с учетом пожеланий как жителей острова Сарпинский, так и владельцев дачных участков, которые регулярно пользуются речными направлениями от причала «Волгоград-1».

Автобусы по маршруту №1 от речного вокзала поднимутся по улице Краснознаменской до проспекта Ленина, далее проследуют по улицам Комсомольской, Пархоменко и Ткачева. После остановки «Ул. Ткачева» общественный транспорт выйдет на Вторую продольную магистраль, повернет на улицу Невскую, спустится до проспекта Ленина и по тому же пути вернется на конечную «Речпорт». Специально для маршрута №1 введена новая остановка у реконструированного сквера им. Пушкина.

Также до остановки «Речпорт» продолжит работу вспомогательное направление №98. Ранее с учетом утренних отправлений пассажирских теплоходов были внесены изменения в график движения микроавтобусов №98: первые рейсы от конечной «ТЦ «Метро» в Дзержинском районе перенесены с 6.00 на 5.20. Таким образом, общественный транспорт подъезжает к остановке «Речпорт» к 6.30, первый теплоход на остров Сарпинский по направлению «Волгоград-Культбаза» отходит в 6.45.