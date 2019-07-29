Дети ещё на летних каникулах, а в школах и детских садах во всю кипит работа. Здания образовательных учреждений готовят к новому учебному году. До конца лета в 238 образовательных учреждениях Волгограда планируют заменить 2700 оконных блоков. Вместо устаревших рам, в том числе установленных еще в период возведения самих зданий, в учебных кабинетах появятся современные пластиковые и безопасные в эксплуатации окна. Кроме того, в образовательных учреждениях продолжаются работы по ремонту фасадов, кровель, установке новых ограждений.

​Программа по предоставлению образовательным учреждениям субсидий из областного и городского бюджетов на приобретение и замену оконных блоков работает в регионе с 2016 года. Работы во всех школах и детских садах областного центра проводятся поэтапно – в первую очередь в помещениях, где зафиксирован наибольший процент износа конструктивных элементов оконных блоков.

Так, в МОУ СШ №30 Краснооктябрьского района, где окна не меняли с 1962 года, сегодня завершаются работы по установке 11 новых оконных блоков в кабинетах математики, русского и иностранного языков. В 2017-м году в рамках региональной программы в МОУ СШ №30 установлено 19 окон на первом этаже, в первую очередь, в классах, где занимается начальная школа, в 2018 году заменены 13 окон в других предметных кабинетах.

К оконным конструкциям для остекления школ и детских садов применяются повышенные требования по теплосбережению. Все окна, установленные в учебных заведениях, оснащены специальными замками-блокираторами. Для обеспечения безопасности детей открывать их можно только на режим проветривания. Изготовитель предоставляет на новые стеклопакеты 25-летнюю гарантию.

Новые окна в этом году уже установлены и в МОУ СШ № 24 Кировского района Волгограда, вместе с этим здесь завершаются работы по ремонту фасадной части. Школьному зданию будет возвращен первоначальный облик: вместо поблекшего желтого покрытие фасада будет выполнено в бело-голубых тонах, символизирующих небо. Школа носит имя выпускника – Героя Советского союза, летчика-испытателя и коренного сталинградца Александра Федотова. Гений неба – три из 18 его мировых рекордов так и не были побиты.

Всего на ремонтные работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда в 2019 году из городского бюджета выделено более 50 миллионов рублей. На эти деньги в школах, лицеях, гимназиях и детских садах ведется ремонт кровли, спортзалов, устанавливаются новые ограждения, обновляются фасады зданий. Все работы в школах будут завершены к началу нового учебного года.