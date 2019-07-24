В Среднеахтубинском районе на участках, которые были освобождены от свалок, начались работы по рекультивации земель. Специалисты приступили к высадке трав на пяти из восемнадцати участках. Комплекс запланированных на этот год работ по рекультивации территорий будет завершен до 15 декабря.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, масштабный проект ликвидации восемнадцати свалок в Среднеахтубинском районе вошел в заключительную стадию: с территории 62 гектара вывезено около 340 тысяч кубометров отходов, теперь предстоит провести рекультивацию. На пяти участках уже начался сев многолетних фитосанитарных трав. В следующем году они будут скошены, отходы направлены на утилизацию. В местах, где травы не взойдут, работники подрядной организации посеют новые. Еще на 14 объектах, расположенных в природном парке, осенью этого года специалисты высадят деревья. Стоит также подчеркнуть, что в экологической реабилитации участков будет задействован грунт, который образуется при расчистке ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы.

Добавим, уже в этом году начнется заключительный этап ликвидации объекта накопленного экологического ущерба в Урюпинске, расчистка свалок в Дубовке и Камышине. В ближайшие два года также предстоит провести подготовку к ликвидации свалок в Михайловке, Городищенском, Светлоярском районах.