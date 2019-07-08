Билайн увеличил мощность своих сетей: компания ввела около 100 Гбит/с дополнительной зарезервированной емкости на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов под продажи операторам связи.

Стройка включала в себя установку нового оборудования на магистральной части и зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками «Билайн»: операторами связи, контент-провайдерами, дата-центрами и прочими игроками.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков».

Еще одним улучшением на сети стала установка 15 дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN в ключевых регионах Юга России. Новые роутеры позволят организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами c возможностью резервирования.

Все это позволит обеспечить более быстрый доступ абонентов к «тяжелому» контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.

«ВымпелКом» модернизировал региональную сеть в прошлом году, и продолжает эту работу в 2019 году, опережая ожидания и потребности участников рынка. Мы готовы оперативного удовлетворять любые потребности наших клиентов на сетях передачи данных, учитывая тенденцию роста потребления трафика со стороны конечных пользователей операторов связи на Юге России»,- комментирует Илья Вантеев, руководитель Департамента по работе с операторами связи Южного и Центрального регионов ПАО «ВымпелКом».