Поиски работы затянулись? В «Концессиях водоснабжения» можно бесплатно получить новую специальность с гарантированным трудоустройством, полным соцпакетом и стабильной белой зарплатой.

В компании работает лицензированный учебный центр, готовящий специалистов сразу по нескольким рабочим профессиям, востребованным в коммунальном хозяйстве. Среди них – пробоотборщик, оператор на песколовках и жироловках, оператор очистных сооружений, машинист насосных и машинист хлораторных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор на аэротенках, оператор на фильтрах, слесарь-ремонтник. Уже скоро можно будет обучиться специальности стропальщика и ряду других профессий, востребованных в компании.

Для того, чтобы устроиться на работу в компанию, нужно обратиться в кадровую службу «Концессий водоснабжения» по адресу: ул. Пархоменко, 47а. Телефон для справок: 8 (8442) 99-67-96 (доп. 1682, 1683). Даже если у человека нет подходящей квалификации, его примут на работу, не требующую наличия определенных навыков или компетенций, а затем направят на обучение.

После получения первичной профессии и трудоустройства в «Концессии водоснабжения» сотрудники могут воспользоваться программой переподготовки кадров или повышения квалификации.