Для защиты интересов потребителей коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» настоятельно рекомендует всем абонентам  своевременно сообщать информацию об изменениях данных, которые используются при начислениях и перерасчетах.

Действующее законодательство РФ и договоры на оказание услуг регионального оператора определяют права и обязанности потребителей, в том числе сообщать актуальную информацию для начисления платы поставщику услуги «Обращение с ТКО».

Потребитель обязан:

– В случае если вы выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то временно зарегистрирован, сменили Ф.И.О., произошли изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте новые данные в нашу компанию, чтобы избежать неточностей в начислениях за коммунальные услуги,  – подчеркивает заместитель директора по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Алла Васильева.

Напомним, если в платежном документе вы заметили некорректные данные, обращайтесь в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:

  • в Волгограде — на участки по работе с населением (адреса и режим работы – на сайте IVC34.RU)
  • в Волгоградской области – в местные отделения МФЦ (адреса и режим работы – на сайте UO34.RU)
  • Сканированные копии документов можно направить через личный кабинет на сайте IVC34.RU

Для внесения уточнений необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один человек, а плата выставлена за двух, то нужно приложить справку из МФЦ о количестве зарегистрированных лиц. Если кто-то из членов семьи проходит срочную службу в рядах вооруженных сил или обучается за пределами региона, для перерасчета необходима справка из воинской части или учебного заведения соответственно. Если же вы затрудняетесь, какие именно подтверждающие документы нужно в вашем случае предоставить, проконсультируйтесь у специалистов справочной службы (8442) 74-26-26, режим работы – по будням с 8.00 до 19.00. Также это возможно по единому номеру регионального оператора 8-800-350-43-48, режим работы – ежедневно с 8.00 до 20.00.

На обновление данных в платежном документе требуется от одного до двух месяцев  после предоставления актуальных сведений.

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