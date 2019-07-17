Для защиты интересов потребителей коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» настоятельно рекомендует всем абонентам своевременно сообщать информацию об изменениях данных, которые используются при начислениях и перерасчетах.

Действующее законодательство РФ и договоры на оказание услуг регионального оператора определяют права и обязанности потребителей, в том числе сообщать актуальную информацию для начисления платы поставщику услуги «Обращение с ТКО».

Потребитель обязан:

не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, в случае если размер платы за коммунальную услугу <…> определяется исходя из количества проживающих граждан (п.148 (25) б Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 22.05.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

– В случае если вы выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то временно зарегистрирован, сменили Ф.И.О., произошли изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте новые данные в нашу компанию, чтобы избежать неточностей в начислениях за коммунальные услуги, – подчеркивает заместитель директора по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Алла Васильева.

Напомним, если в платежном документе вы заметили некорректные данные, обращайтесь в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:

в Волгограде — на участки по работе с населением (адреса и режим работы – на сайте IVC34.RU

в Волгоградской области – в местные отделения МФЦ (адреса и режим работы – на сайте UO34.RU

Сканированные копии документов можно направить через личный кабинет на сайте IVC34.RU

Для внесения уточнений необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один человек, а плата выставлена за двух, то нужно приложить справку из МФЦ о количестве зарегистрированных лиц. Если кто-то из членов семьи проходит срочную службу в рядах вооруженных сил или обучается за пределами региона, для перерасчета необходима справка из воинской части или учебного заведения соответственно. Если же вы затрудняетесь, какие именно подтверждающие документы нужно в вашем случае предоставить, проконсультируйтесь у специалистов справочной службы (8442) 74-26-26, режим работы – по будням с 8.00 до 19.00. Также это возможно по единому номеру регионального оператора 8-800-350-43-48, режим работы – ежедневно с 8.00 до 20.00.

На обновление данных в платежном документе требуется от одного до двух месяцев после предоставления актуальных сведений.