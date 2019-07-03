Уже более четырех тысяч многоквартирных домов Волгограда перешли на прямые договоры с ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Переход на прямые договоры – это право, а не обязанность собственников. Тем не менее, с «Концессиями водоснабжения» прямые договоры заключили уже 2190 многоквартирных домов, с «Концессиями теплоснабжения» — 2422.

Одним из преимуществ перехода на прямой договор с концессиями становится возможность участвовать в различных программах компаний. Например, до 31 июля абоненты концессий могут стать участниками программы реструктуризации долга. Заявление можно оформить как удаленно по электронной почте, так и при личном визите в отделы по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Адресная база домов, перешедших на прямые договоры с концессиями, размещена на официальных сайтах компаний.

Реструктуризация долга дает возможность абонентам, имеющим задолженность, выйти из замкнутого круга проблем и прекратить накапливать долги. Реструктуризация позволит погасить долг небольшими частями, а не одной крупной суммой. Одновременно с этим участники программы получают полную амнистию по пеням и взысканиям, выплачивая только задолженность за потребление ресурсов. Кроме того, участники программы получают амнистию по ограничению соответствующих коммунальных услуг. А если у абонента, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже ограничена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.

Рассрочка задолженности предоставляется на период до 6 месяцев.

Компании напоминают о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги. Судебное взыскание задолженности влечет за собой дополнительные расходы, связанные с обращением в судебные органы, а также уплату пени. Своевременная оплата коммунальных услуг — это залог стабильного и бесперебойного водо-и теплоснабжения.