28 июля доехать до стадиона «Волгоград Арена» и обратно не составить труда. Специально для болельщиков, которые собираются в этот день посетить футбольный матч, будут пущены дополнительные рейсы городских электричек.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, доехать до стадиона «Волгоград Арена» 28 июля 2019 года волгоградцы и гости города смогут на «городской электричке». В этот день некоторые электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка, будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

– № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Кроме того, частично изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.

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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».