В парке «Комсомольский сад» продолжается реализация проекта «Кино под звездами», в рамках которого все желающие могут прийти и посмотреть кино на большом экране прямо в парке, а также стать участниками розыгрыша небольших призов от спонсоров и услышать местных музыкантов. Очередное мероприятие в рамках проекта пройдет 1 августа.

В этот день гостей ждут на просмотр двух фильмов: фильм Роба Райнера «Пока не сыграл в ящик…», и комедию «Р.S. я люблю тебя». Первый фильм по традиции покажут с субтитрами, для слабослышащих. Начало в 20:00. Перед показом фильмов на сцене выступит Ирина Аксёнова, также будет проведен небольшой розыгрыш призов от спонсоров мероприятия.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.