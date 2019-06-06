С 1 июня «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» запустили программу реструктуризации долга. Она дает возможность потребителям оплатить задолженность по холодной и горячей воде, отоплению или канализации небольшими частями без пени и судебных взысканий. Концессии уже начали принимать заявления от волгоградцев, желающих реструктуризировать долг.

Жилищный кодекс РФ обязывает граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги. К сожалению, не все жители Волгограда эту обязанность исполняют, предпочитая копить долги и тем самым нарушая закон.

В настоящее время только за холодную воду задолжали жильцы 17 тысяч частных домовладений города. Общий размер задолженности составляет 92 млн рублей. В числе злостных неплательщиков — собственник коттеджа на ул. Чапаева в Дзержинском районе. Абонент принципиально не платит за ХВС с июля 2015 года, в результате сумма долга составила 91 тысячу рублей. При этом в отношении должника в районном отделе судебных приставов УФССП по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство.

Неоднократные уведомления с помощью долговых квитанций о задолженности и необходимости ее погасить не пробудили совесть у гражданина. В этой ситуации неплательщику приостановили холодное водоснабжение. Ограничение коммунальной услуги – вынужденная мера, предусмотренная Постановлением №354 Правительства РФ. Данная мера направлена на то, чтобы побудить должников оплачивать коммуналку в срок и исполнить требование законодательства. Подача ресурса возобновляется, как только потребитель оплачивает просрочку и затраты на проведение работ по восстановлению водоснабжения.

Бывают ситуации, когда жители, накопив долг, не могут оплатить его сразу. В этом случае удобно выплачивать задолженность небольшими частями. Это можно сделать в рамках программы реструктуризации долга «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Программа действует с 1 июня по 31 июля 2019 года. Сегодня в концессии уже поступают заявления от граждан, желающих погасить долг в рассрочку.

фото ООО «Концессии теплоснабжения» фото ООО «Концессии теплоснабжения»

Справка

Программа реструктуризации долга, запущенная ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», дает горожанам возможность погашать задолженность по теплу, горячей, холодной воде или канализации в рассрочку до 6 месяцев. При этом абоненты получают полную амнистию по пени и штрафам, а также судебным взысканиям. Если у потребителя, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже ограничена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.

Принять участие в программе реструктуризации долга могут абоненты частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с концессиями, имеющие задолженность за любой период по оплате холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.

Для участия в программе необходимо заполнить заявление на реструктуризацию и отправить его по электронной почте [email protected] или [email protected]. Бланк заявления для скачивания и заполнения размещен на сайтах концессий investvoda.ru или teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям».

Обязательное условие участия в программе – своевременная оплата текущих платежей. При нарушении абонентом этого условия он исключается из программы, а задолженность будет взыскана через суд.

Задать вопросы о программе реструктуризации можно по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения»: 99-67-96, добавочная цифра «4», а также обратившись в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру: 74-26-26.

В конце 2019 года среди абонентов, погасивших свою задолженность через программу реструктуризации долга, будут разыграны ценные призы.