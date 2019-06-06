С 1 июня «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» запустили программу реструктуризации долга. Она дает возможность потребителям оплатить задолженность по холодной и горячей воде, отоплению или канализации небольшими частями без пени и судебных взысканий. Концессии уже начали принимать заявления от волгоградцев, желающих реструктуризировать долг.

Жилищный кодекс РФ обязывает граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги. К сожалению, не все жители Волгограда эту обязанность исполняют, предпочитая копить долги и тем самым нарушая закон.

В настоящее время только за холодную воду задолжали жильцы 17 тысяч частных домовладений города. Общий размер задолженности составляет 92 млн рублей. В числе злостных неплательщиков — собственник коттеджа на ул. Чапаева в Дзержинском районе. Абонент принципиально не платит за ХВС с июля 2015 года, в результате сумма долга составила 91 тысячу рублей. При этом в отношении должника в районном отделе судебных приставов УФССП по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство.

Неоднократные уведомления с помощью долговых квитанций о задолженности и необходимости ее погасить не пробудили совесть у гражданина. В этой ситуации неплательщику приостановили холодное водоснабжение. Ограничение коммунальной услуги – вынужденная мера, предусмотренная Постановлением №354 Правительства РФ. Данная мера направлена на то, чтобы побудить должников оплачивать коммуналку в срок и исполнить требование законодательства. Подача ресурса возобновляется, как только потребитель оплачивает просрочку и затраты на проведение работ по восстановлению водоснабжения.

Бывают ситуации, когда жители, накопив долг, не могут оплатить его сразу. В этом случае удобно выплачивать задолженность небольшими частями. Это можно сделать в рамках программы реструктуризации долга «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Программа действует с 1 июня по 31 июля 2019 года. Сегодня в концессии уже поступают заявления от граждан, желающих погасить долг в рассрочку.

Жители Волгограда реструктуризируют долги за коммунальные услуги Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»

 

Жители Волгограда реструктуризируют долги за коммунальные услуги Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»
Жители Волгограда реструктуризируют долги за коммунальные услуги Общество
фото ООО «Концессии теплоснабжения»

Справка

Программа реструктуризации долга, запущенная ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», дает горожанам возможность погашать задолженность по теплу, горячей, холодной воде или канализации в рассрочку до 6 месяцев. При этом абоненты получают полную амнистию по пени и штрафам, а также судебным взысканиям. Если у потребителя, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже ограничена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.

Принять участие в программе реструктуризации долга могут абоненты частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с концессиями, имеющие задолженность за любой период по оплате холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.

Для участия в программе необходимо заполнить заявление на реструктуризацию и отправить его по электронной почте [email protected] или [email protected]. Бланк заявления для скачивания и заполнения размещен на сайтах концессий investvoda.ru или teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям».

Обязательное условие участия в программе – своевременная оплата текущих платежей. При нарушении абонентом этого условия он исключается из программы, а задолженность будет взыскана через суд.

Задать вопросы о программе реструктуризации можно по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения»: 99-67-96, добавочная цифра «4», а также обратившись в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру: 74-26-26.

В конце 2019 года среди абонентов, погасивших свою задолженность через программу реструктуризации долга, будут разыграны ценные призы.

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