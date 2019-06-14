И вновь жители города смогут проверить своё здоровье без записи в поликлиники. Обследование можно будет пройти в рамках акции «Диспансеризация выходного дня» 15 июня. Проверить свое здоровье и получить направления к узким специалистам можно будет в 70 региональных поликлиниках.

Обследование проводится по полису ОМС. С 8:00 до 14:00 пациенты поликлиник могут посетить терапевта, акушера-гинеколога, измерить АД и внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и общего холестерина крови. При выявлении факторов риска развития заболеваний пациента направляют на второй этап диспансеризации — к узким специалистам.

 

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В Волгограде состоится акция «Кровь во имя жизни»
  2. Девушки, сдавшие кровь во время акции «Красота спасет жизнь!», получили подарки
  3. Волгоградцев приглашают на «Диспансеризацию выходного дня»