И вновь жители города смогут проверить своё здоровье без записи в поликлиники. Обследование можно будет пройти в рамках акции «Диспансеризация выходного дня» 15 июня. Проверить свое здоровье и получить направления к узким специалистам можно будет в 70 региональных поликлиниках.

Обследование проводится по полису ОМС. С 8:00 до 14:00 пациенты поликлиник могут посетить терапевта, акушера-гинеколога, измерить АД и внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, определить уровень глюкозы и общего холестерина крови. При выявлении факторов риска развития заболеваний пациента направляют на второй этап диспансеризации — к узким специалистам.