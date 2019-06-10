Региональный оператор в сфере обращения с ТКО уведомляет, что вывоз твердых коммунальных отходов в поселениях Городищенского района, в том числе в Россошенском сельском поселении, производится по графику.

Размещенные в поселке объявления о приостановлении работы подрядчика не имеют под собой оснований. Никаких предпосылок для прекращения вывоза ТКО у подрядчика нет.

Регоператор держит на контроле работу подрядчиков и ведет актирование всех проблем, связанных с вывозом ТКО в Волгоградской области. Компания просит жителей оповещать регионального оператора о случаях недобросовестной работы по вывозу отходов.

В случаях нарушений графика вывоза абоненты вправе получить перерасчет за коммунальную услугу, обратившись по единому номеру регионального оператора
8-800-350-43-48 или по электронной почте [email protected] Режим работы колл-центра – ежедневно с 08.00 до 20.00. В обращении нужно указать, в какие дни график был нарушен. Гражданам, проживающим в области, необходимо написать заявление и приложить к нему акт, подтверждающий факт не вывоза. Факт не вывоза нужно зарегистрировать в органах местного самоуправления. График вывоза ТКО согласован с администрацией, и если он был нарушен, органы местного самоуправления должны подтвердить эту информацию.

:-P
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